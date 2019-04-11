Fenerbahçe ile pazar günü kritik bir derbiye çıkacak olan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in programı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, dev mücadeleyi Ülker Stadı'nda takip edecek. Kurmayları ile stada gidecek olan Cengiz, ilk yarıdaki maçın da bir anlamda iade-i ziyaretini gerçekleştirecek. Süper Lig'in ilk devresinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da TT Stadı'na gelmişti. Cengiz, daha sonra Koç'u basketboldaki derbide ağırlamıştı.