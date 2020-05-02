Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçen günlerde midesinde yaşadığı problem nedeniyle hastaneye kaldırılırken ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Mustafa Cengiz, hastaneden taburcu olmadı.

Cengiz'in tetkiklerinin devam ettiği öğrenilirken hastaneden bir günlük evde dinlenme verildiği öğrenildi. Başkan Cengiz'in rahatsızlığının ise pazartesi ya da salı günü teşhis konarak netleşmesinin beklendiği kaydedildi.