Bir süredir hastanede tedavi gören Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz başarılı geçen bir beyin operasyonu geçirirken spor camiası da başkan Cengiz'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in bugün başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Başkan Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI

Kulüpler Birliği Vakfı, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in başarılı bir operasyon geçirdiğini mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede tekrar sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

TBF

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF),beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

ANADOLU EFES

Anadolu Efes Spor Kulübü, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Anadolu Efes Spor Kulübü, beyin ameliyatı geçiren ve yoğun bakımda olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak bugün geçirdiği başarılı beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan ve bir süre müşahade altında tutulacak olan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’e acil şifalar dileriz. Sayın Cengiz’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

BARCELONA

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’nın Türkçe yayın yapan sosyal medya hesabından beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun dilekleri iletildi.

İspanyol ekibi Barcelona’dan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı geldi. Katalan ekibinin Türkçe yayın yapan sosyal medya hesabından beyin ameliyatı olduktan sonra yoğun bakımda tutulan sarı-kırmızılı takımın Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı gönderildi. Barcelona Türkçe hesabından "Çok geçmiş olsun Galatasaray. Başkana acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BB ERZURUMSPOR

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz"