Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Akbaba transferinin açıklanmasının ardından TT Stadı'na basın toplantısı düzenledi. Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Hiç böyle bir basın toplantısı düşünmüyordum. Ben tabii ki güvenlik kamerası olmadığınız için konuşamıyorum, güvenlik kamerası arıyorum devamlı. Sizlerin yaptığı kutsal bir görev var. Önceden planlanmış bir basın toplantısı değil. Bana da şimdi haber verdiler. Basın çok değerli bizim için ve dışarıda beklemenizi istemedik.

Taraftarın istediği futbolcunun transfer edilmesini ben de çok istiyorum çünkü ben de taraftarım. Farkımız, biz onlar adına sorumluluk taşıyoruz. Biraz daha dikkatli olmak durumundayız.

Kaynaklar kıt, ihtiyaçlar sınırsız. Hiçbir zaman hiçbir şey yeterli değildir. Dünyada yaratılmış hiçbir kul tek başına yeterli değildir. Bende olan çalışanlar, elemanlar, futbolcular, teknik heyet, hepsi dünyanın en iyisi. Her gün kendimizi yenilemeliyiz. Galatasaray da, Manchester United da, Barcelona da şu an için yetersizdir. Her gün kendisini yenilemek zorundadır.

Bu asla ağlamak değildir. Çocukluğumdan beri ağlamayı unuttum, Allah da kimseyi ağlatmasın. Biz sadece gerçekleri söyleriz. Rakiplerimize, taraftarlarımıza yalan söylemeyiz, asla Bizans oyunu yapmayız. Galatasaray karakteri bunu gerektirir. Asla rakiplerimize ince bir laf atma niyetinde değilim. Rakibe saygı, kendine saygıdır. Bizim kendimize saygımız yoksa, rakibe de saygımız yoktur. Herkes bildiği gibi davranır, biz bir şey diyemeyiz.

Geçici başarılar, geçici tatminler için camiaları asla birbirine düşürmeyiz. Böyle bir şeye tenezzül de etmeyiz. Türkiye'nin bu zorlu günlerinde sıkıntı yaşarken, sporda ek dertler ve ek kavgalar getirmek yanlısı değiliz. Buna alet olmayız. Biz rakiplerimize çok saygılıyız.

Gelelim Emre transferine... Aldığımız duyumlar, açıkça sergilenen tavır, bir Galatasaraylı duruşu... Emre Akbaba'ya teşekkür ediyoruz. Profesyonel dünyada böyle şeyler artık kalmadı. Taranın ve maddiyatın büyüdüğünde karakterin ne kadar zayıfladığı malum. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Emre Akbaba, bir Galatasaraylı duruşu sergilemiştir. Kendisine duruşundan ötürü teşekkür ediyorum.

Emre Akbaba ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Eğer transfer gerçekleşirse, ki birkaç saat içinde gerçekleşecek; 4 milyon euro'ya bitiyor. Büyük bir bölümü sponsorumuz tarafından karşılanacak.

Fenerbahçe bizim çok değerli bir rakibimiz; bu, dostluğumuzu etkilemez. Resmi teklifleri yok, birtakım söylemler var. Rakipler için bir kelime kullanmam. Biz isterdik ki Emre bize bedava gelsin, ücret almasın ama böyle bir dünya yok.

Bir şey olması gerekiyorsa oluyor. Su akar yolunu bulur. Bazen pahalı görünen şey aslında ucuza patlamıştır. Bazen de ucuz görünen şey pahalıya patlar. Ben bu transfer için pahalı diyemem. Türkiye'nin en değerli futbolcularından birini kadromuza kattık.

Carole 750 bin euro'ya gitti. Şu an açığımız 3 milyon 300 bin. Mayıs'a kadar bunu kapatamazsak, 3 milyon euro ceza öderiz."

