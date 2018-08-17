Öne Çıkanlar
Mustafa Cengiz
Futbol
Haberler > Futbol > Mustafa Cengiz, Emre Akbaba transferi sonrası konuştu - Galatasaray haberleri

Mustafa Cengiz: "Arkadan dolanıp iş çevirmeyiz"

Galatasaray Kulübü, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba'nın transferi için kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurdu. Transferin açıklanmasının arından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi... Cengiz, "Emre Akbaba'ya teşekkür ediyoruz. 4 yıllığına anlaştık. Bonservis bedeli 4 milyon euro. Biz sadece gerçekleri söyleriz. Rakiplerimize, taraftarlarımıza yalan söylemeyiz, asla Bizans oyunu yapmayız. Galatasaray karakteri bunu gerektirir. Asla rakiplerimize ince bir laf atma niyetinde değilim. Rakibe saygı, kendine saygıdır" ifadelerini kullandı

17 Ağustos 2018 Cuma, 19:27:23 | Güncelleme:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Akbaba transferinin açıklanmasının ardından TT Stadı'na basın toplantısı düzenledi. Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Hiç böyle bir basın toplantısı düşünmüyordum. Ben tabii ki güvenlik kamerası olmadığınız için konuşamıyorum, güvenlik kamerası arıyorum devamlı. Sizlerin yaptığı kutsal bir görev var. Önceden planlanmış bir basın toplantısı değil. Bana da şimdi haber verdiler. Basın çok değerli bizim için ve dışarıda beklemenizi istemedik.

Taraftarın istediği futbolcunun transfer edilmesini ben de çok istiyorum çünkü ben de taraftarım. Farkımız, biz onlar adına sorumluluk taşıyoruz. Biraz daha dikkatli olmak durumundayız.

Kaynaklar kıt, ihtiyaçlar sınırsız. Hiçbir zaman hiçbir şey yeterli değildir. Dünyada yaratılmış hiçbir kul tek başına yeterli değildir. Bende olan çalışanlar, elemanlar, futbolcular, teknik heyet, hepsi dünyanın en iyisi. Her gün kendimizi yenilemeliyiz. Galatasaray da, Manchester United da, Barcelona da şu an için yetersizdir. Her gün kendisini yenilemek zorundadır.

Bu asla ağlamak değildir. Çocukluğumdan beri ağlamayı unuttum, Allah da kimseyi ağlatmasın. Biz sadece gerçekleri söyleriz. Rakiplerimize, taraftarlarımıza yalan söylemeyiz, asla Bizans oyunu yapmayız. Galatasaray karakteri bunu gerektirir. Asla rakiplerimize ince bir laf atma niyetinde değilim. Rakibe saygı, kendine saygıdır. Bizim kendimize saygımız yoksa, rakibe de saygımız yoktur. Herkes bildiği gibi davranır, biz bir şey diyemeyiz.

Geçici başarılar, geçici tatminler için camiaları asla birbirine düşürmeyiz. Böyle bir şeye tenezzül de etmeyiz. Türkiye'nin bu zorlu günlerinde sıkıntı yaşarken, sporda ek dertler ve ek kavgalar getirmek yanlısı değiliz. Buna alet olmayız. Biz rakiplerimize çok saygılıyız.

Gelelim Emre transferine... Aldığımız duyumlar, açıkça sergilenen tavır, bir Galatasaraylı duruşu... Emre Akbaba'ya teşekkür ediyoruz. Profesyonel dünyada böyle şeyler artık kalmadı. Taranın ve maddiyatın büyüdüğünde karakterin ne kadar zayıfladığı malum. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Emre Akbaba, bir Galatasaraylı duruşu sergilemiştir. Kendisine duruşundan ötürü teşekkür ediyorum.

Emre Akbaba ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Eğer transfer gerçekleşirse, ki birkaç saat içinde gerçekleşecek; 4 milyon euro'ya bitiyor. Büyük bir bölümü sponsorumuz tarafından karşılanacak.

Fenerbahçe bizim çok değerli bir rakibimiz; bu, dostluğumuzu etkilemez. Resmi teklifleri yok, birtakım söylemler var. Rakipler için bir kelime kullanmam. Biz isterdik ki Emre bize bedava gelsin, ücret almasın ama böyle bir dünya yok.

Bir şey olması gerekiyorsa oluyor. Su akar yolunu bulur. Bazen pahalı görünen şey aslında ucuza patlamıştır. Bazen de ucuz görünen şey pahalıya patlar. Ben bu transfer için pahalı diyemem. Türkiye'nin en değerli futbolcularından birini kadromuza kattık.

Carole 750 bin euro'ya gitti. Şu an açığımız 3 milyon 300 bin. Mayıs'a kadar bunu kapatamazsak, 3 milyon euro ceza öderiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.