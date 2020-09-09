Mustafa Cengiz: Etebo'nun savaşçı bir karakteri var

Galatasaray'ın yeni transferi Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, kendisini bir yıllığına sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay katıldı İmza sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, Etebo'nun savaşçı bir yapısının olduğunu ve Galatasaray'a faydalı olacağına inandığını belirterek, "Hayırlı olsun. Scout ekibimizin araştırmalarıyla ve teknik ekibimizin onayı doğrultusunda, gereken mali yapılanma içinde transferleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki uzun sürüyor ve taraftarlarımız sabırsızlanıyor. Beklentileri en optimum düzeyde karşılamak durumundayız. Birinci hedefimiz ve asıl düşüncemiz Galatasaray ve Galatasaray'ın geleceği. Biz bugün varız yarın yokuz. Gelecek kuşakları, çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek zorundayız. Bir devlet de böyle kurulur, bir organizasyon da böyle yüzyıllarca sürer. Geçmiş yönetimlerin bize verdiği bu emaneti en iyi şekilde gelecek yönetimlere, gelecek kuşaklara teslim etmek zorundayız. Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.