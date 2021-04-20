Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta yönetim kurulu toplantısında yaşananları bir sosyal medya platformunda paylaşan yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'ten istifasını istedi ve 'Dostça ayrılalım' dedi. Recevik ise bunu düşünmek için süre istedi. Bunun üzerine Başkan Cengiz, Mahmut Recevik'e bir sonraki hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısına gelmesine gerek olmadığını ifade etti.

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