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Mustafa Cengiz ve Selahattin Baki'nin hak mahrumiyeti cezası, para cezasına çevrildi

TFF Tahkim Kurulu, bugün yapılan toplantı sonrasında alınan kararları açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin hak mahrumiyeti cezaları, para cezasına çevrildi

Mustafa Cengiz ve Selahattin Baki'nin hak mahrumiyetleri para cezasına çevirdi
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yapılan toplantı sonrasında alınan kararları, TFF'nin resmi internet sitesinden açıkladı. Açıklamaları nedeniyle 20 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in cezası 50 bin TL'lik para cezasına çevrildi. Mustafa Cengiz gibi yaptığı açıklamalar nedeniyle hak mahrumiyeti alan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin de cezası para cezasına dönüştürüldü. 15 günlük hak mahrumiyeti, 30 bin TL para cezasına çevrildi. Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

"1- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin futbolcusu Kevin Antonio J. Mirallas Y Castillo ile ilgili PFDK’nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/784 K.2020-2021/959 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin futbolcusu Kevin Antonio J. Mirallas Y Castillo’nun rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verildi.
2.Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK’nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 K.2020-2021/957 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verildi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin kulüp resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verildi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin ve Başkanı Mustafa Cengiz’in kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verildi.
3- Bursa Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Mehmet Ataberk Dadakdeniz ile ilgili PFDK’nın 11.03.2021 tarihli E.2020-2021/802 K.2020-2021/990 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Bursa Spor Kulübü Derneği’nin futbolcusu Mehmet Ataberk Dadakdeniz’in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.
4- MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün PFDK’nın 11.03.2021 tarihli E.2020-2021/800 K.2020-2021/991 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verildi.
5- Fenerbahçe Futbol A.Ş. idarecisi Selahattin Baki ile ilgili PFDK’nın 11.03.2021 tarihli E.2020-2021/804 K.2020-2021/994 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.03.2021 Cumartesi günü saat 13:15’de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin idarecisi Selahattin Baki ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin vekili Av. Uğur Oker’in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verildi.
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin idarecisi Selahattin Baki’nin kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verildi."

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