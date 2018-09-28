Göreve geldiği günden itibaren kulübün mali borçlarıyla uğraşan Mustafa Cengiz yönetimi, cumartesi günü yapılacak olağanüstü kongre için çalışmalarını sürdürüyor. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre oluşan kur farkı nedeniyle bütçeyi artırmak isteyen yönetim, genel kuruldan çıkacak onayla birlikte kulübün geleceğini inşa etmek için önemli bir aşama kaydetmiş olacak.

Dernekler Kanunu’na göre idare edilen kulüplerin mali takvimiyle, şirketlerin mali yılını eşitlemek için çaba sarf eden sarı-kırmızılılar, bu zamana kadar Başkan Mustafa Cengiz’in başında bulunduğu heyetle birlikte devletle temaslarda bulundu. Genel kuruldan çıkmasını bekledikleri onayın ardından harekete geçecek olan Cengiz yönetimi, bu düşüncesini icraata geçirecek.

ADANIN PARSELLERİNİ BÜNYESİNE GEÇİRECEK

Ada konusunda da sahip olduğu parselleri tamamen kendi bünyesine geçirecek olan yönetim, bunun yanı sıra bazı şubelerini de şirket haline getirecek.

BASKETBOL VE VOLEYBOLDA ŞİRKETLEŞME

Daha önce dernek bünyesinde bulunan basketbol ve voleybol şubelerini ayırmayı planlayan başkan Mustafa Cengiz, bu sayede iki şubenin gelirleri kadar giderlerinin olması için Basketbol A.Ş. ile Voleybol A.Ş. olmak üzere iki ayrı şirket kuracak.

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