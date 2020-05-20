AA

Kendi çabaları ve özgün besteleriyle 1990'dan bu yana yaptığı müzikal çalışmalarının yanı sıra akademisyen yönüyle de tanınan Demirci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu."Amin" eseriyle ilgili detayları anlatan sanatçı, dijital müzik anlayışı, rap altyapısı ve klibiyle dikkati çeken parçanın sözleri ve bestesinde yıllar önce TRT Arapça'nın bir televizyon programı için Türkiye'ye gelen Faslı bir sanatçının seslendirdiği melodilerden ilham aldığını söyledi.Demirci, o besteyi geliştirdiğini ve düzenleyip ilaveler yaptığını belirterek, eserin "Amin, Amin, Amin Amin Ya Rabbel Alemin" şeklindeki nakaratını da bu melodiyi esas alarak yazdığını dile getirdi.- "Dua çok önemli bir ibadettir"Herhangi bir dua metnini kullanmak yerine esere ismini veren "Amin" kelimesine vurgu yapmak istediğini belirten Demirci, şöyle devam etti:"Sözleri ezberlenmeye çok müsait olsun, özellikle de yaşları küçük olan dinleyiciler kolayca ezberleyebilsin istedim. Amin, vahye dayalı bütün dinlerde ortak bir kelimedir. Bu kelime hem tüm insanlığın Allah'a yakarış kelimesi hem de insanın iç dünyasında Rabbine karşı olan tazim ve boyun eğme ifadesi. Dua çok önemli bir ibadettir. O kadar geniş bir anlamı var ki 'amin' derken sadece bir kelime söylemiyorsunuz bütün hayatınızı dua ile kuşatmış oluyorsunuz. Namaz da duruşuyla, fiziksel yönüyle ve iç dünyamızdaki karşılığıyla bir duadır. Bizzat ellerimizi açarak yaptığımız dua da Kur'an-ı Kerim'de belirtilir, biz kendi kelimelerimizle de Allah'a içimizden geldiği gibi dua ederiz."Mustafa Demirci, Esma'ül Hüsna'dan Allah'ın "Rahman", "Rahim" ve "Erhamürrahimin" isimlerine ve kısa dua ifadelerine eserin sözlerinde yer verdiğini anımsatarak, "Bunlar hem dini metinler hem de kültürümüzde çok tekrar ettiğimiz kelimeler. Aşinalık içeren bu kelimeleri en basit şekliyle vermeye çalıştım." diye konuştu.- "Duanın evrenselliğini anlatmaya çalıştım"Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesinde değişik ülkelerden öğrencilerin de katılımıyla çektikleri klibe değinen Demirci, şunları kaydetti:"Özellikle öğrencilerin farklı ülkelerden olması, İslam coğrafyasındaki farklı ülkeleri temsil ediyor, İslam'ın ve duanın evrenselliğini anlatıyor. Klipte kullanılan siyah ve beyaz renkler, duanın hükmünü ve arınmayı, meydanda birlikte dua ederken hilal şeklinde öğrencilerin dizilmesi ise ay ve yıldızı temsil etsin istedim. Öğrencilerin dua ederken duygularını yüzlerine ve hareketlerine yansıtmaya, manevi neşeyi ve kendi aralarındaki ülfeti de klibe yansıtmaya çalıştım."Demirci, sosyal medya hesabında "Elveda Ey Şehr-i Ramazan" mesajıyla daha önce bir yerde okumadığı ses kaydını dinleyicilerle paylaştığını belirterek, "Ramazan bu sene garip geçti, İslam dünyasının pek çok yerinde ve bütün dünyada salgın dolayısıyla aynı gurbeti yaşadık. Ramazan-ı Şerif, güzelliklerini her zaman bize yansıtan bir aydır. Bu Ramazanı evimizde bir anlamda münzevi bir şekilde, halvete çekilmiş gibi kendi iç dünyamıza dönerek, oruçlarımızı tutarak, ailemizle birlikte ibadetlerimizi yaparak geçirmeye çalıştık. Son günlerini yaşıyoruz, Ramazan-ı Şerif bize veda ediyor." değerlendirmesini yaptı.- "Rabbim bize acısın ve bu beladan kurtarsın"Kovid-19'la birlikte zorlaşan günlere işaret eden sanatçı, şunları ekledi:"Ramazan-ı Şerif bereketiyle, bize bıraktıklarıyla hayatımıza yön versin ve sonrasında da Ramazandaki hallerimizi manevi iklimimizi sürdürmeye gayret edelim. Bu süreç bize dünyanın aldanışlarla bizi ne hale getirdiğini öğretmiş olmalı diye düşünüyorum. Rabbim ülkemize, İslam coğrafyasına ve bütün insanlığa Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle acısın, merhamet etsin ve bu beladan bizleri kurtarsın. Dua ediyorum, bu klip vesilesiyle de dua bekliyorum."Sanat hayatı boyunca "Dem Bu Dem", "Yed-i Beyza", "Asude", Selam Sana", "Aşka Dair", "Gülbeste", "Buz Yangını", "Sen ve Ben" ve "Hasbi Rabbi"nin de arasında bulunduğu albümlerinde onlarca eseri dinleyiciyle buluşturan Mustafa Demirci, yeni çalışmalarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.Hem kendi çabaları ve özgün besteleriyle 1990'lı yıllardan bugüne yaptığı müzikal çalışmalarıyla hem de akademisyen yönüyle tanınan usta sanatçının "Amin" isimli son çalışmasına, eski ve yeni pek çok eserine, "Mustafa Demirci Official" YouTube kanalından erişilebiliyor.Söz ve bestesi Mustafa Demirci'ye ait olan "Amin" eserinin klip yönetmenliğini İbrahim Güleç üstleniyor.Düzenlemesi Konuralp'e ait olan parçanın sözleri şöyle:"Amin, Amin, AminAmin Ya Rabbel Aleminİrhamna Ya Rabbena Vağfirlena Zunubenaİrhamna Ya RabbenaAmin, Amin, AminAmin Ya Rabbel AleminYa Rahmanu Ya RahimYa Arhame'r-RahiminYa Rahmanu Ya RahimAmin, Amin, Amin Amin Ya Rabbel Alemin"