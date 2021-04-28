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Mustafa Denizli 38 sene sonra yuvaya döndü

TFF 1. Lig ekibi Altay, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Denizli'yi getirdi. Denizli sezon sonuna kadar teknik direktörlüğünü yapacağı Altay ile sözleşme imzaladı

Mustafa Denizli 38 sene sonra yuvaya döndü
İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışına girmişti. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevine gelmesi için çağrıda bulunmuştu. Mustafa Denizli de efsanesi olduğu kulübün çağrısına kayıtsız kalamayarak verilecek maaşın Mehmetçik Vakfı ve Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı'na bağışlanması şartıyla göreve geleceğini ifade etmişti. Bugün ise Altay Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından Teknik Direktör Mustafa Denizli ile anlaştığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar yaptığı paylaşımda, "Evine hoş geldin büyük Mustafa" ifadelerine yer verdi.

Teknik Direktör Mustafa Denizli, bugün Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne gelerek kendisini 38 yıl sonra siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. İmza töreninde Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da bulunurken, tecrübeli hoca ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPACAĞIZ"

"Hayatımın neredeyse her 4 gününden biri Altay camiasının içerisinde geçti" diyen Mustafa Denizli, "Sevindikleri ve üzüldükleri birçok anıyı Altay'da yaşadım. Ayrıldığım günden sonra birçok çalışmanın içerisinde oldum. İlk defa içinden yetiştiğim camiden bir davet aldım. Sayın başkan ve yönetim aracılığıyla. Böyle bir davete 'hayır' diyecek bir insan böyle bir yaşamdan sonra her halde çıkmaz. Benim de hayır demem mümkün değildi. Daha evvel de açıkladım. Sezonun sonuna kadar hedefimizi kovalamak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Hayatımda çok şampiyonluklar yaşadım inşallah Allah bize böyle bir şampiyonluğu da nasip eder. Onun gururunu yıllarca taşıdığım gibi o gün en büyük ölçüde bize yaşatma fırsatı verir. Takımda bu potansiyelin olduğuna inanıyorum. Yönetim, ben, ekibim ve futbolcularım bunu gerçekleştirmek için her türlü fedakarlığı yapacağız" diye konuştu.

ÜCRETİ MEHMETÇİK VAKFI İLE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI'NA

Basın mensuplarının transfer ücretinin vakıflara bağışlanmasıyla ilgili sorduğu soruyu yanıtlayan Denizli, "Bizim evlatlarımız yıllardır bizim için, bu vatanı için gece gündüz mücadele ediyorlar. Bazıları bu vatan için canını kaybediyor. Bazıları ise bazı uzuvlarını kaybedip yaşamlarına devam ediyor. Onlara karşılığı maddi olarak ne devletin ne de şahısların tam manada karşılaması mümkün değil. Onların hakları maddiyatla ödenmez. Geride kalanlarının hayatına bir nebze olsun katkıda bulunursak bu benim hayatımda aldığım en büyük transfer ücreti olacaktır. Dolayısıyla inşallah ihtiyacı olan şehit yakınlarımıza ailelerine, gazilerimize ve Mehmetçik Vakfı'na ulaşır. Başkanımızla görüşeceğiz bu en geç pazartesi günü gerçekleşecek. Bu manada bir katkım olsun diye düşündüm. İnşallah gerekli yere ulaşır" cevabını verdi.

Altay Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da duygusal bir an yaşadıklarını belirterek, "38 yıl sonra hocamızı burada görmek bizim için çok büyük bir sevinç. Hocamıza evine hoş geldin diyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Denizli, kendisini sezon sonuna kadar Altay'a bağlayan imzayı attıktan sonra geçmişte giydiği 11 numaralı Altay forması ile poz verdi.

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