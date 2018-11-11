Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Kasımpaşa, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Türkiye liginin en zor deplasmanlarından birine geldik. Bursa özellikle son hafta aldığı galibiyetle ve Trabzon'daki 1 puanla çıkış grafiğini yakalamıştı. Biz de Erzurum, Antalya ve Bursa maçlarında gayet iyiydik. Antalya maçı düşüncelerimizin dışında gelişti. Bursa benim için önemli bir şehir. Önemli başarılara imza attığım bir şehir. Buranın futbol şehri olduğunu bilen bir insanım. Zor maç olacağını biliyorduk. Zaman zaman çok iyi ataklara çıktık. Keyifli bir maç oldu. Şu anda bulunduğumuz gruptan kopmamak için mücadele edeceğiz. Kasımpaşa’yı Avrupa’ya taşımak için fikir ve gönül birliği içerisindeyiz. Taraftarlarımız iç saha maçlarında sayısal anlamda daha çok katkı sağlayacak. Mutlu bir hafta sonu bizim için” diye konuştu.
Bir basın mensubunun, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin üst sıralardan uzak kaldığını hatırlatması üzerine Denizli, “Ligin 3’te 1’i tamamlandı. Böyle bir tablo bizim için iyi sayılabilecek bir tablo. Bahsettiğiniz takımlar bu ligin hakimiyetini kuran takımlar. Zaman zaman bu tabloyla karşılaşabiliriz. Onların performansı mutlaka değişir. Diğer takımlar da üst sıralara geldikten sonra çekişme daha çok olacak. Avrupa’ya giden iki yol var. Biz bu yollardan birinden Avrupa’ya gitmek istiyoruz ve bunu başaracağız” dedi.
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