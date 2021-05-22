Mustafa Denizli: Çok acil işlerimi dahil her şeyi yüz üstü bıraktım

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Denizli, çok büyük camialarda görev yaptığını anımsatarak, "Geriye dönüp baktığım zaman şu an görev yaptığım camia benim hayatımın dörtte birinden fazlasını geçirdiğim bir camia. Teknik adam olarak çok büyük camialarda görev yaptım. Milli takımda da görev yaptım. Bunlar benim için övünç sayfalarıdır. Altay'ın üzerimdeki etkisi çok başka bir şey. Altay bana transfer teklifi ile gelemez. Bana transfer çağrısı yapamaz. Ancak beni görev emri olarak davet eder. Bu bir görev emriydi. Çok acil işlerimi dahil her şeyi yüz üstü bıraktım. Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Finalde kimle karşılaşmak istersiniz?" sorusuna Mustafa Denizli şu yanıtı verdi:

"Samsunspor averajla çıkamadı. Altınordu çok köklü camialardan biri. Yıllar önce beraber mücadele ettiğimiz takımlardan biriydi. Finale hazırlanacağız. Bu iki takımdan hangisi çıkarsa fark etmez. Çıkıp finalde mücadelemizi yapacağız. Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk."

ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU: BÜYÜK ALTAY SÜPER LİG'İ HAK EDİYOR

TFF 1´inci Lig Play-Off yarı finalinde İstanbulspor´u her iki maçta da mağlup ederek finale yükselen Altay´da başkan Özgür Ekmekçioğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Heyecan dolu bir karşılaşma olduğunu söyleyen Ekmekçioğlu, "İki basamaklı bir maçtı. İlk maçı 3-2 galibiyetle sonuçlandırmıştık. Heyecanlı da bir maçtı. Daha çok pozisyon bulan taraftık. Aslında daha farklı bir skor alabilirdik ama o şekilde sonuçlandı. Penaltıdan 2 gol buldu İstanbulspor. Akabinde buradaki rövanş maçında aynı disiplinle oyunumuzu oynadık. 1-0 galip geldik. Önemli olan, turu atlayabilmekti. Mutluyuz ama her şey yeni başlıyor. Önümüzde bir 90 dakika daha var. Ona da aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Turu atlayıp Süper Lig´e çıkmayı kalpten diliyoruz" diye konuştu.

DENİZ KADAH: ALTAY, SÜPER LİG’E ÇOK YAKIŞIYOR

TFF 1´inci Lig Play-Off yarı finalinde İstanbulspor´u her iki maçta da mağlup ederek finale yükselen Altay´da başkan Özgür Ekmekçioğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Heyecan dolu bir karşılaşma olduğunu söyleyen Ekmekçioğlu, "İki basamaklı bir maçtı. İlk maçı 3-2 galibiyetle sonuçlandırmıştık. Heyecanlı da bir maçtı. Daha çok pozisyon bulan taraftık. Aslında daha farklı bir skor alabilirdik ama o şekilde sonuçlandı. Penaltıdan 2 gol buldu İstanbulspor. Akabinde buradaki rövanş maçında aynı disiplinle oyunumuzu oynadık. 1-0 galip geldik. Önemli olan, turu atlayabilmekti. Mutluyuz ama her şey yeni başlıyor. Önümüzde bir 90 dakika daha var. Ona da aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Turu atlayıp Süper Lig´e çıkmayı kalpten diliyoruz" diye konuştu.