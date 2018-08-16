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Futbolda ‘bloklar arası’ tabiri çok gerilerde kaldı ancak Benfica önünde F.Bahçe bu tabiri yeniden hayata geçirdi. Benfica gibi çok yüksek kalite olmayan ama çabuk oynayan ve orta sahası dörtlü-beşli olan bir takıma karşı sadece Eljif Elmas ve Mehmet Topal’la karşı koymak ve oyun üstünlüğünü yakalamak çok zordu.