Teknik direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin Benfica maçlarını değerlendirdi ve takımın ne zaman hazır olacağı konusunda görüşünü açıkladı. Denizli, transferlerin yetersiz olduğunu söylerken Eljif ve Barış'ı övdü
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Teknik direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin Benfica maçıyla ilgili Hürriyet'te değerlendirmelerde bulundu:
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İlk Benfica maçından önce “F.Bahçe gol atarsa turu geçer” demiştim. Ama F.Bahçe ne ilk maçta ne de rövanşta turu atlatacak golleri bulamadı. Özellikle stadın dışında ve içinde tur atlamaya inanmış muazzam bir taraftar topluluğu vardı.
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Ki Benfica ataklarının önemli bir bölümünü tribündeki taraftar ıslığı kesti diyebiliriz, müthiş bir müdahale vardı. Fakat F.Bahçe’nin rövanştaki dizilişi ve tercihleriyle tur atlayacak bir skoru bulması çok zordu, ne yazık ki...
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Futbolda ‘bloklar arası’ tabiri çok gerilerde kaldı ancak Benfica önünde F.Bahçe bu tabiri yeniden hayata geçirdi. Benfica gibi çok yüksek kalite olmayan ama çabuk oynayan ve orta sahası dörtlü-beşli olan bir takıma karşı sadece Eljif Elmas ve Mehmet Topal’la karşı koymak ve oyun üstünlüğünü yakalamak çok zordu.
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Benfica karşısına çıkan kadro ligde birçok takıma karşı hem bol gollü galibiyet hem de keyif veren bir futbol ortaya çıkarabilir ama bir Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bu kadro ve anlayış zorlanır. Nitekim zorlandı. Eğer bir takımda asgari 7-8 kişi iyi ve iyinin üzerinde olmazsa tur atlama şansınız son derece zordur çünkü ilk maçta elde ettiğin 1-0’lık mağlubiyeti çevirmenin birinci anahtarı gol yememektir.
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Ancak rövanştaki kadro ve dizilişle bunun zor olacağı oyunun başında hissedildi. Evet istekli ve tempolu başlamak bir atmosferin ortaya çıkardığı durumdur. Taraftarın oyun başındaki müthiş tezahüratı da bu isteği ortaya çıkardı. Ama neticede tur atlamak için yemeden atacağın iki gole ihtiyacın var.
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Isla, Neustadter, Hasan Ali defansta görev yapamazken Skrtel vasat bir görüntü ortaya koydu ancak onlardan daha akıllı ve aktifti. Ayakta kalmaya çalışan üç kişiden ikisi Topal ve Elmas’tı. Biraz da Alper enerjisiyle onlara ayak uydurdu.
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Bir takımda sadece üç-dört kişi iyiyse o takımın hiçbir kupada başarılı olma şansı yoktur. Ayew, Giuliano, Valbuena hiçbir şekilde oyuna etkinlik koyamadılar. Dolayısıyla F.Bahçe’nin tur atlama şansı bu görüntü itibarıyla yok denecek kadar azdı.
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Oyunun büyük bir bölümünü F.Bahçe gerçekten iki blok halinde oynadı. Takım dediğin tek bloktan oluşur. F.Bahçe’de ise oyunun büyük bir bölümünde geri dörtlü ve önünde Mehmet Topal’dan oluşan bir beşli ve bunlara yakın durmayan bir hayli arada mesafesi olan bir başka beşli (Elmas, Valbuena, Alper, Giuliano, Ayew) ile oynadı.
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Benfica 90 dakika orta sahada o kadar rahat topla buluşup hareket etti ki F.Bahçeli oyuncuların yaptığı koşuların büyük bir bölümü takıma katkı sağlayan koşular değil sadece fizik gücünden eksilten koşulardı...
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Şöyle düşündüğün zaman evet F.Bahçe 1-1’lik bir skorla elendi ancak oyuna hâkim olup saldırdığı, pozisyonlar ürettiği ve kaçırdığı diyebileceğimiz bir durum da yoktu. Zaten kolay bir gol yiyip geriye düşen takımın da ister istemez hem saha içinde hem de saha dışında yani tribünde gardı düşer.
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Uzun yıllar sonra ilk defa F.Bahçe tribünlerinin müthiş bir coşku içinde olduğunu gördüm ve taraftar da bu yıl bu görüntünün devam edeceği mesajını verdi. Bu manada F.Bahçe bu sezon tribündeki bu büyük desteğiyle oynayacaktır.
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Ancak şu bir gerçek ki F.Bahçe geçen yıl ve bu yıl yaptığı transferlerden (ki bu yıl doğru dürüst transfer yapamadı) verim alamadı. Ayew ve henüz oynamayan Slimani transferleri yeterli görünmüyor.
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Buna karşın iki tane hesapta olmayan transfer büyük katkı sağladı: Biri Elmas diğeriyse Barış Alıcı. F.Bahçe bunlardan bu sezon büyük verim alacak. Ben halen düzelen bir Soldado’nun da F.Bahçe’de önemli işler yapacağı kanaatindeyim ancak hayal kırıklığı Valbuena, Giuliano, Dirar, Ayew, Neustadter’de ve Isla’da devam edeceğe benziyor.
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Keza oyunda yapılan değişiklikler, Topal’ın sahanın iyilerinden biri olduğunu düşünülürken oyundan çıkması, Isla’nın geç kalınarak oyunun son bölümünde alınıp yerine Şener’in girmesi takıma hiçbir katkı sağlamadı.
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Ha, şunu söyleyebiliriz, bu süreçte teknik adamın oyun felsefesini takıma yansıtabilmesi ve futbolcularını bireysel olarak iyi değerlendirmesi belki zordur. Bence burada biraz geç kalınıyor. Bu süre o manada uzun bir süre. F.Bahçe’nin ideal kadrosu bu görüntülerle ancak ve ancak Ekim ayında ortaya çıkabilir. Ve bu tablo da F.Bahçe’yi Avrupa Ligi’nde başarıya götürür...
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