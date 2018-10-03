Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, bir basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam, önümüzdeki sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediklerini belirtti. Denizli'nin açıklamaları şöyle:

Hayatım mücadeleyle, yarışla geçti. bazılarını kazandık, bazılarını kaybettik. Futbolun doğasında olan her şeyi en üst düzeyde yaşadım. Bu yarışı Kasımpaşa'da sürdürmek için buradayım. Sartlar bizi nereye götürecek göreceğiz. Son derece heyecanlıyım. İlk sınav benim için çok önemli olan bir kulüple, Göztepe'yle. Bir göztepe maçıyla ara vermiştim, bir Göztepe maçıyla tekrar başlayacağız. İnşallah Kasımpaşa camiası, taraftarı, hem de futbolseverler güzel bir 90 dakikaya şahitlik ederler. Kısa bir süre oldu takımımla çalışmaya başlayalı. Bu kısa sürede neler yapabiliriz, bakıyoruz. Daha sonra da uzun vadeli planlarımız için çalışacağız. Bu tesislerde sadece transferlerle oluşan bir kadro değil, kendi içinden yeşeren bir kadroyla devam edip onları da bu yarışın içine sürmek istiyorum. Zaman içinde camiamızın içinden yetişen genç futbolculara da şans tanıyacağım.

Ligde şu anda, puan cetvelinde önümüzde ve gerimizde olan çok değerli rakiplerle mücadele edeceğiz. Kasımpaşa'nın futbol felsefesi önce izleyenleri ve mücadele edenlerin memnun kalacağı 90 dakikalar yaşamak. Farklı bir takım ortaya çıkarmak en büyük dileğim. Bunun için gerekli ortamı mutlaka yaratacağız. dolayısıyla kısa kesmem gerekirse, benim de takımımın da önünde önemli hedefler var. Umarım bunları gerçekleştiririz, önümüzdeki sezon da ülkemizi Avrupa'da Kasımpaşa camiası olarak temsil etmek isteriz. Bu nerede gerçekleşir, bilemiyorum. İyi bir kadrom, onları destekleyen genç futbolcularım var. Zaman içinde birbirimizi daha iyi tanıyıp anlayacağız. Bu süre hem futbolculara hem bana hem yönetimimize hem birlikte çalıştığım ekibime önemli avantajlar yaratacaktır. Allah hepimizin yardımcısı olsun, düşüncelerimizi gerçekleştirmek için izin versin.

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