Denizli kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor ile oynanan maçın devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlk yarı sonunda tansiyonu düşen tecrübeli çalıştırıcının, kontrol amaçlı olarak özel araçla evinin bulunduğu Ulus civarında özel bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Denizli, bu nedenle ikinci yarıda takımının başında olamazken yardımcısı Sarp Yiğit kulübede yer aldı.