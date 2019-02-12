Ligin 21. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 kaybeden Kasımpaşa'da Mustafa Denizli maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Çekmeköy'de 4 askerin şehit olması üzerine baş sağlığı dileğinde bulunan tecrübeli çalıştırıcı "Ne denir ki bu kadar üzücü bir haber... Rahmetli olan askerlerimiz var, Allah rahmet eylesin. İnşallah son olur. Ailelerine sabır diliyor, Silahlı Kuvvetlerimize, insanlarımıza baş sağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçla ilgili konuşan Denizli, "Bir takım şeyleri eksik yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. İlk yarıda kolay gol yiyorduk şimdi çok kolay gol yiyoruz. İlk yarıda çok kolay gol atıyorduk, şimdi atamıyoruz. O iddiam hala devam ediyor. Bu takım bu seriyi mutlaka iyi bir dönüşle bozacak. İlk yarıya baktığımızda kalemize neredeyse bir defa gelen top gol oldu, organizasyon değildi. İkinci yarıda da şut mu çok güzeldi, bizim şanssızlığımız mı bilemiyorum 2-0 oldu. Girdiğimiz pozisyonlarda tercih hatalarımız oldu" dedi.

Avrupa hedeflerinden vazgeçmediklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı "Bir takımın yaşadığı psikolojik sorunları yaşıyoruz ama bunları aşacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Hedefle ilgili söylüyorum, bunları aşacağız. Üzgünüz, çocuklar da üzgün. Bir takım şeyleri değiştireceğiz. Bunu takımla da paylaşacağım. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Girdiğimiz pozisyonlar olarak, yediğimiz goller olarak kendi adımıza kötü bir geceydi. Ankaragücü ligde zaten sıkıntılı bir süreçte, onların maça bu kadar asılması doğal. Onları tebrik etmekten başka diyeceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

"SENDELEDİK AMA DÜŞMEYE NİYETİMİZ YOK"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bir anlık gaflet sonucu yenik duruma düştüklerini vurguladı.

İlk yarının sonuç olmasa da en başarılı futbolunu oynayan takımlarından biri olduklarının altını çizen Denizli, "İkinci yarıya kötü bir seriyle başladık. Bu akşam da oyun son derece dengeli giderken kullanamadığımız pozisyonlar oldu. Bu sırada bir anlık gafletimiz gole mal oldu. İkinci yarının başlangıcı da keza böyleydi." değerlendirmesinde bulundu.

Hatalarının olduğu bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayan Denizli, şunları söyledi:

"Çok kolay gol atan bir takımdık şimdi gol atmakta zorlanıyoruz. Kolay gol yiyorduk şimdi çok daha kolay yiyoruz. Çaresini bulacağız. İki kulvarda da yolumuza devam edeceğiz. Sendeledik şu anda ama düşmeye pek niyetimiz yok. Bunu önümüzdeki haftalarda mutlaka değiştireceğiz. Bir takım şeyler yeniden inşa edilecek. Kaybettiğimiz bir maçın çok fazla eleştirisini burada yapmam doğru değil. Eleştirilerimizi kendi içimizde yapacağız. Bu çizgiyi kırmak ve değiştirmek zorundayız. Maçı kurtarabilecek pozisyonlar da geldi ama vuruşlar ve son paslar son derece yanlıştı. Maçın kırılma noktası birkaç taneydi. Oyuncularımız, çok puana ihtiyacı olan bir rakibe karşı büyük bir mücadele ortaya koydular, bunu da göz ardı etmemek lazım. Rakip takımın mücadelesini ve alt sıralardan kurtulma isteğini de görmek lazım."