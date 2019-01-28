Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0'lık skorla ev sahibi Başakşehir kazandı. Kasımpaşa'nın tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Mustafa Denizli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlk yarı kötü oynadık. Karşımızda pas kalitesi yüksek bir takım var. Mazeret olarak geçerli olmaz ama kadro yapımızda çok fazla değişiklik yapamıyoruz. Hafta içinde uzun bir maç oynadık, aynı oyuncu grubuyla bu maça çıktık. Eksiklerimiz var. İkinci yarıda geri dönüş istedik. Bu bizim için sevindirici. Hedeflerimizin dışına düşmeyeceğiz. Hedefimizin 3-4 puan gerisindeyiz"

"Bu saatten sonra 1-0 ve 2-0 arasında bir fark yok. Karşımızda lig liderliğini uzun süredir devam ettiren bir takım var. Biz ikinci yarıda karşılık vermeye çalıştık. İlk yarıda yaptığımız hatalar bizi oyundan çok düşürdü. Hedefimiz asla kaybolmadı, kaybolmayacak. Oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız. Futbolculara sitemkar bir şey söyleyemem. Her şeylerini verdiler"

"Oturmuş bir oyun düzenimiz vardı. Her futbolcunun bir yeri var. Diagne'nin takımla uyumu çok iyiydi. Yerine kullandığımız Koita uzun zamandır sakattı. Veysel ve Josue Sa'nın da yokluğu bizi daha güçsüz bıraktı"