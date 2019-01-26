Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Başakşehir’in liderliğini sürdürmek isteyeceğinin altını çizerek, “Biz de kendimize sene başında koyduğumuz hedefleri yakalamak için mücadele edeceğiz. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakika oynayacağız. Ağır geçen Alanyaspor maçının takım üzerinde yorgunluk oluşturması doğaldır. Bunu telafi etmek için çalışmalarımızı başlattık. Maç saatine kadar fizik kapasitemize ulaşırız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"DİAGNE, VEYSEL VE JOSUE SAHADA OLMAYACAK"



Tecrübeli teknik adam, Medipol Başakşehir karşısında 4 oyuncudan yoksun sahaya çıkacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu maçta aramızda olamayacak arkadaşlarımız var. Diagne, Veysel ve Josue Sa kart cezaları nedeniyle bu maçta sahada olmayacak. Diğer taraftan Khalili sakatlığı sebebiyle olmayacak. Koita’nın durumu da bizim için önemli, kendisi çalışmalarımıza parça parça katılıyor. Bunlar mazeret olsun diye söylemiyorum. Bunları değerlendireceğiz.”

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"



Denizli, turuncu-lacivertli ekibin kupadan sürpriz bir şekilde elendiğini aktararak, “Bu ligin güçlü ekiplerinden bir tanesiyiz. Her türlü sonuca açık bir 90 dakika bizi bekliyor. Taraftarımız takımının yanında ve son derece katkı sağlayarak devam ediyor. Hem bu katkıyı çoğaltacağız hem bu sayıyı arttıracağız. Kasımpaşa camiası sezon başında verdiğimiz sözlerin gerçekleşeceğini görecektir" ifadelerini kullandı.