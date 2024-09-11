Mustafa Denizli HT SPOR'da!

Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, yorumları ve analizleriyle HT SPOR'da!

Kolay değil bir takımın formasını 18 sene aralıksız terletmek.

Penaltı atar gibi kornerden goller atabilmek.

Kolay değildir bir kentte yıllarca ‘’Kaptan’’ diye anılmak.

Doğup büyüdüğün şehrin; senin adını stadyumuna vermesi.

İstanbul’un 3 büyük kulübünü şampiyon yapmak kolay değildir. Tüm ülkeye, Avrupa Şampiyonası’nda A Milli takımla ilk kez çeyrek final heyecanı yaşatmak. Kolay değil 57 yıllık futbol kariyerinde saygın kalabilmek. BÜYÜK MUSTAFA olabilmek hiç kolay değil…