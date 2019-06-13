Teknik direktör Mustafa Denizli, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Daha önce Proozi FC ve Pas Teheran takımlarını çalıştıran 69 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda yeniden İran'da görev yapacak.
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