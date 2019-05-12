Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Kaybetmeyi hiç düşünmediğimiz bir maçtı. Kayserispor çok zorlu bir deplasmandı. Defansta 3 tane oyuncumuzdan eksik olarak maça çıktık. Maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadık. Hakemin kartla ilgili olarak yorumu nedir bilemiyorum. Kaybetmeyi hiç düşünmediğimiz bir karşılaşmaydı” dedi.



Hakemlerle ilgili sorulan bir soru üzerine Denizli, “Ben yıllardır hakemlerle ilgili olarak son derece güven duyduğum bir insanım. Güven duymak farklı yorumlamak farklı bir şey. Hakemlik çok değerli bir müessese. Hakemlerle ilgili en az olumsuz şey söyleyen teknik adamım. Herkesin önünde oynanan bir oyun ve herkesin bir yorumu var. Bu yorumu tarafların yapması daha doğru olur” şeklinde konuştu.