Mustafa Denizli: Kaybettiğimiz takım Fenerbahçe

Mustafa Denizli, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında hem Fenerbahçe adına hem kendileri adına bekledikleri gibi zorlu bir müsabakanın geride kaldığını söyledi.

Karşılaşmada bazı konularda zorluk çektiklerini kaydeden Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman hata yaptık ama her şeye rağmen futbolcularımın özellikle ikinci yarıdaki isteği, mücadelesi son derece tatmin ediciydi. Neticede kaybettiğimiz takım Fenerbahçe, bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Taraftarlarımız 90 dakika boyunca müthiş bir destek verdi. Futbolcularımız da bu desteğe layık olma için her şeyi yaptılar. Neticede Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını da söylemek yerinde olur. Hem taraftarımıza teşekkür ediyorum hem futbolcularımı her şeye rağmen, sonuç ne olursa olsun ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum."

Denizli, mevki olarak saha yerleşiminde bazı zorluklar yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ümit ediyorum ki bu arada bunların telafisi mümkün olabilir. Mecburiyetten bir rotasyon yapıyoruz takım içerisinde pozisyonlarda. Bunu yaptığımız gayet doğaldı. Geride bıraktığımız 3 maç itibarıyla 2 puan ortalaması yeni kurulmuş bir takım, bir alt ligden gelmiş bir takım için iyi bir veri. Tabii ki kaybetmeseydik çok daha mutlu olacaktık. Taraftarımız bizim yanımızda böyle olduğu müddetçe, biz içeride ve dışarıda aynı düşünceyle oynamaya devam edeceğiz. Ligin renkli, üretken, seyredilebilir bir takımı olmak için her şeyi ortaya koyacağız."