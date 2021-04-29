Mustafa Denizli: Laf olsun diye gelmedik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol1. LigAltay
ABONE OL

Mustafa Denizli: Laf olsun diye gelmedik

TFF 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Altay'da dün göreve başlayan Mustafa Denizli, "Buraya laf olsun diye gelmedik. İnandığım için geldim" mesajı verdi

Mustafa Denizli: Laf olsun diye gelmedik
DHA

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği siyah-beyazlı kulübe 38 yıl sonra dönen Türk futbolunun en kariyerli teknik adamlarından Mustafa Denizli, "Nasıl her Altaylı'nın kalbinde benim algım farklı, her Altaylı'nın da bendeki algısı çok farklı. Kulübe dönüp ilk kez antrenmana çıkmak, onlarla beraber olmak benim adıma heyecan verici, camia adına da heyecan verici ve benim için fazlasıyla gurur verici. Kısa bir süre kaldı. Bu kısa sürede yapmamız gereken çalışmaları yapacağız ve düşündüğümüz her şeyi inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

"Önümüzde bizi bekleyen ciddi bir sınav var" uyarısında bulunan 71 yaşındaki usta teknik adam, "Buraya laf olsun diye gelmedik. İnandığım için, bu kulübe yıllarımı verdiğim için geldim. Bu kulübe bu kadar hizmet yaptıktan sonra burada görev almanın kaçılınmaz bir durum olduğu benim açımdan son derece önemli. İlk antrenmanımızı tamamladık. Çocuklardan memnunum. Tahmin ediyorum her geçen gün, her geçen saat onlar da benim ne istediklerimi anlayacaklar ve hep birlikte düşündüğümüz hedefe gideceğiz" diye konuştu.

Teknik direktör Mustafa Denizli, ligde cumartesi günü deplasmanda oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.

KADRODA OPERASYON YAPILDI

Göreve gelmeden önce yönetime, "Kulübün çok geniş bir kadrosu var, bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum" mesajı veren Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, düğmeye bastı. Deneyimli teknik adamın raporuyla siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu kadro dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu Yekta Kurtuluş başta olmak üzere, orta saha oyuncusu İlhan Depe, stoper Lokman Gör, ön libero Harun Alpsoy, sol kanat Adbullah Aydın, stoper Gençer Cansev'e sezon sonuna kadar izin verildi. Bu futbolcular arasında Yekta ile Beşiktaş'tan kiralanan gurbetçi Abdullah ve Fraport-Tav Antalyaspor'dan kiralanan Harun'un sözleşmeleri sona erecek. 2022'ye kadar kontratları olan İlhan, Gençer ve Lokman için sezon sonunda karar verilecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL"Bana göre yılın futbolcusu"
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı CANLI | Son dakika: muhtemel 11'ler
FUTBOLFenerbahçe'nin 11'i
Trabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı
FUTBOLTrabzonspor 34 sezon öncesini yaşadı
Beşiktaş santrforsuz da kazanıyor
FUTBOLBeşiktaş santrforsuz da kazanıyor
Bundesliga´da teknik direktör değişimleri sürüyor
FUTBOLTeknik direktör transferi savaşı!
Premier Lig yönetiminden oruç tutan Müslüman oyunculara kolaylık
FUTBOLOruç tutan Müslüman oyunculara kolaylık
VUSLAT | Galatasaray - Konyaspor maçı | Son dakika yazar yorumları
FUTBOL"Vuslat başka bahara"
Galatasaray'a son dakikalar yaradı!
FUTBOLAslan'a son dakikalar yaradı!
Beşiktaş'ta tepki: "İnşallah maçlarımız adil yönetilmeye başlar"
FUTBOL"İnşallah maçlarımız adil yönetilir"
Selahattin Baki: Son günlerdeki açıklamaları hayretle izledik
FUTBOL"Son günlerdeki açıklamaları hayretle izledik"