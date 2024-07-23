Mustafa Destici: Köpeklerimizi sokaklarımızdan temizleyelim

BBP Genel Başkanı Mustafa Testici, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda partililerle bir araya geldi. Basın açıklaması yapan Destici, Batı Trakya Türkleri'nin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının yıl dönümünde anacaklarını belirterek, “Partimiz kurulduğu günden bu yana Sadık Ahmet'in vefatının her ölüm yıl dönümünde kabri başında olan partidir. Çünkü Türk milliyetçisi olarak Türk dünyasına, Türk dünyasının değerlerine, Türk dünyasının kahramanlarına, Türk dünyasının şehitlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

‘MECLİS’TEN ATILMADIKLARI SÜRECE TERÖRİST BİTER, TERÖR BİTMEZ’ Terörle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Destici, “Rahmetli Muhsin başkan, terörü yenecekseniz, şu iki şeyi yapacaksınız diyordu. Bir kere ilke olarak söylüyorum terörle müzakere edilmez, teröristle müzakere edilmez, mücadele edilir. Bir terör örgütünün partisi olur mu? Dünyanın hangi ülkesinde bunun örneği var ama maalesef benim ülkemde var. Onun için bu topyekün mücadele olmadan, o meclisten o teröristler atılmadan, terör bitmez arkadaşlar. Kendi kendimizi kandırmayalım, terörist biter ama terör bitmez. Terörle topyekün mücadele gerekiyor. Bakın artık öyle arsızlaştılar ki sahil kentlerimizde akşam PKK marşlarıyla halay çekecek kadar hadsizleştiler. Elbette haklarında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınanlar var ama iş bu noktaya kadar gelmiş. Daha önce bırakın bunu gerçekleştirmeyi bunu akıllarından dahi geçiremezlerdi. Ama bakın iş bu noktaya gelmiş. Demek ki burada bir vahamet var, artık Türkiye’nin, Türk devletinin sabredecek vakti yoktur. Artık gereği eksiksiz ve noksansız bir şekilde yerine getirilmelidir.” dedi.

‘SOKAKLARIMIZI KÖPEKLERDEN TEMİZLEMELİYİZ’ Destici, sokak köpekleri konusuna da değinerek, "Biz demiyoruz ki köpekleri toplayalım, toptan öldürelim. Biz diyoruz ki köpeklerimizden, sokaklarımızı temizleyelim ve saldırgan olanları sahipsiz olanları, bulaşıcı hastalık taşıyanları da uyutalım diyoruz. Bu kadar basit. Avrupa bunu yapmış, dünya bunu yapmış. Bunu yapmadıktan sonra biz bu meseleyi çözemeyiz. Kısırlaştırmak çözüm olmuyor. Bakın, Türkiye kuduz riski en yüksek olan ülkeler arasında gösterilmeye başlandı. Allah korusun bu kovid salgını gibi bir kuduz salgını ile karşı karşıya kalabiliriz. Yani bunun tedbirlerini almak zorundayız. Bu yasanın meclis kapanmadan yasalaşmasını beklediğimizi bir kere daha buradan ifade ediyorum. Meclis’teki partilerimize ve milletvekillerimize bu sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeye karşı koydukları direnci özellikle muhalefet partileri direnci, ekonomiyle ilgili vergiyle ilgili, asgari ücretle ilgili emekli maaşıyla ilgili olan konularda terörle mücadele konularında göstermelerini beklediğimizi de buradan ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN MESELESİ SOYADI MESELESİ MİDİR ? Yargı paketi içerisinde yer alan soyadı kanunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Destici, “Bir Türk devlet aile geleneği var, evlilikte kocasının soyadı alınıyor. İsteyen hanımefendi kardeşimiz kendi soyadını da kullanabiliyor. Ama sadece kendi kızlık soyadını kullandığında, babanın da soyadı farklı, çocuklar kimin soyadını alacak. Çocuklar babanın soyadını aldı, bir yere gittiklerinde annenin soyadı ile çocukların soyadı uyuşmayacak. Karşıdaki vatandaş da bir şüphe uyanacak, ikisini beraber kullansa ne var bunda yani? Türk devlet aile geleneğine uygun ve aile geleneğinin bana göre sigortasıdır aslında. İsteyen eşinin soyadını kullanır, isteyen hem kendisininkini hem de eşininkini kullanır. En normal olanı ve aile birliğini koruma anlamında da bu önemlidir. Bakıyoruz böyle boş tartışmalar var. Bunlar boş tartışmalar, bunlar doğru tartışmalar değil. Bizim daha önemli sorunlarımız var. Bizim onları çözmemiz lazım. Adalet, işte bak yargı paketi, bu mu yani Türkiye’nin meselesi bu mu ? Yargıda çok daha önemli değişmesi gerekenler var” diye konuştu.