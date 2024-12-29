Mustafa Elitaş: Erken değil öne alınmış seçim olabilir

Bir televizyon programına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Hava şartları nedeniyle seçimler için en uygun zamanın Ekim-Kasım ayları olduğunu söyleyen Elitaş, genel seçimlerin bu tarihte yapılabileceğini belirtti.

"ERKEN DEĞİL ÖNE ALINMIŞ SEÇİM OLABİLİR"

Elitaş, şunları söyledi: "14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare etmeye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Anayasa'da bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi Ekim ve Kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır."