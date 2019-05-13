Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında İstanbul deplasmanında Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olan Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Oynadıkları futboldan memnun olduğunu belirten Kaplan, “Devreyi önde kapattık. Avantajımız vardı ama ikinci yarının başında yediğimiz gol takım savunmasını ve morali geriye itti. İkinci golde de atağa çıktığımız toptan yediğimizde moral olarak tamamen düştük. Biz oynadığımız oyundan memnunuz. Bir sonraki maçı düşünerek hamleler yaptık. Bazı oyuncuları çıkardık. İkinci golden sonra üçüncü golü de yiyebilirdik ya da beraberlik golünü de atabilirdik. Pozisyon üretkenliğimiz azdı. Kazanan takımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde Sivasspor maçı var. O maça kenetleneceğiz. Hayati bir maçımız. Biz bu ligde kalacağız. Bir kez daha söylüyorum. İyi bir takımız ve iyi bir ekibiz. Bugün şansız iki gol yedik ve mağlup olduk. Başakşehir’e bundan sonra başarılar diliyorum” diye konuştu.