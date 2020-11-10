Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 82 yıl önce, 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 gece Dolmabahçe'deki odasında aramızdan ayrıldı. Büyük Atatürk, ölüm yıl dönümünde tüm ülkede anılıyor. Vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları araştırıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler neler? İşte Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler...
ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR
1.Kimseye Etmem Şikâyet
2.Mani Oluyor
3.Havada Bulut Yok
4.Dayler Dayler
5.Cana Rakibi Handan Edersin
6.Alişimin Kaşları Kara
7.İzmir'in Kavakları
8.Şahane Gözler
9.Sigaramın Dumanı
10.Asker Yolu Beklerim
11.Çile Bülbülüm Çile
12.Değirmene Un Yolladım
13.Şu Dalmadan Geçtin Mi
14.Pencere Açıldı Bilal Oğlan
15.Hâb-gâh-ı yâre girdim
16.Yanık Ömer
17.Fikri’min Ince Gülü
18.A Benim Mor Çiçeğim
19.Vardar Ovası
20.Akşam oldu Yine Bastı Kareler
21.Atladım Bahçene Girdim
ALİŞ'İMİN KAŞLARI KARE SÖZLERİ
Aliş'imin Kaşları Kare
Sen Açtın Sineme Yare
Bulamadım Derdime Çare
Görmedin Mi Ah Civan Alişimi Tuna Boyunda
Sarmadın Mı Ah Aslan Alişimi Tuna Boyunda
Evleri Var Hane Hane
Benleri Var Tane Tane
Saramadım Kane Kane
Görmedin Mi Ah Civan Alişimi Tuna Boyunda
Sarmadın Mı Ah Aslan Alişimi Tuna Boyunda
ATLADIM BAHÇENE GİRDİM SÖZLERİ
Atladım bahçene girdim
Gülleri fincan gibi
Gerdanında üç beni var
Her biri mercan gibi
Sarılalım sarmaşalım
İkimiz bir can gibi
Gel seninle kavledelim ya
Onu sev ya beni
Bir tenhada buluşalım aman
Ya onun ol ya benim
CANA RAKİBİ HANFAN EDERSİN SÖZLERİ
Cânâ rakîbi handân edersin
Ben bî nevâyı giryân edersin
Bîgânelerle unsiyyet etme
Bana cihanı zindân edersin
KÖŞKÜM VAR DERYAYA KARŞI
Köşküm var deryaya karşı
Durmaz akar gözüm yaşı
Sevdadır her işin başı
Var gönlüm var git seyreyle
Aman aman gel bana söyle
Elmayı nazik soyarlar
Çini tabağa koyarlar
Güzeli candan severler
Var gönlüm var git seyreyle
Aman aman gel bana söyle
Bir ağanın ikiz kızı
İkisi de besli kuzu
En küçüğü sevdi bizi
Var gönlüm var git seyreyle
Aman aman gel bana söyle
MANİ OLUYOR HALİMİ TAKRİRE HİCABIM SÖZLERİ
Mani oluyor hâlimi takrire hicabım
Mani oluyor hâlimi takrire hicabım
Üzme yetişir, üzme, firakınla harabım
Üzme yetişir, üzme, firakınla harabım
Mahvoldu sükunum beni terk eyledi habım
Mahvoldu sükunum beni terk eyledi habım
Üzme yetişir, üzme, firakınla harabım
Üzme yetişir, üzme, firakınla harabım
ŞAHANE GÖZLER ŞAHANE SÖZLERİ
Şahâne gözler şahâne
Hüsnüne yoktur bahâne
Süleyman olsan cihâne efendim
Gönül eğlenmez asla aman aman
Uçan kuşlar kebab olsa
Akar sular şarab olsa
Çalan sazlar rebab olsa efendim
Gönül eğlenmez asla ah! aman aman
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