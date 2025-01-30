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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Mustafa Pektemek resmen Pendikspor'da - Futbol Haberleri

        Mustafa Pektemek resmen Pendikspor'da

        Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, tecrübeli forvet Mustafa Pektemek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 20:39 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:39
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        Mustafa Pektemek resmen Pendikspor'da!
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, ara transfer döneminde kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi.

        Kırmızı-beyazlılar, 36 yaşındaki futbolcu Mustafa Pektemek ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabında konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pendikspor’umuz, Mustafa Pektemek’i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Mustafa Pektemek" denildi.

        Kariyerinde Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Esenler Erokspor, Eyüpspor ve Sakaryaspor formaları giyen Mustafa Pektemek 473 maçta 98 gol attı. A Milli Futbol Takımı’nda 12 müsabakada oynayan Pektemek, 1 kez de gol sevinci yaşadı.

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