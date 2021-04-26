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Mustafa Sandal'a 'Milli' görev

Ünlü müzisyen Mustafa Sandal, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarının ardından, EURO 2020 için şarkı hazırlayacağını duyurdu. Sandal, "Bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim" dedi

Mustafa Sandal'a 'Milli' görev - Magazin haberleri
Musti'ye 'Milli' görev
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Yeni tip koronavirüs salgını yüzünden bir yıl ertelenen EURO 2020, bu yıl çeşitli önlemler alınarak düzenlenecek. Turnuvaya katılmaya hak kazanan Milli Takımımız, İtalya, Galler ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek.

Turnuva öncesinde Şenol Güneş, verdiği röportajda Tarkan ve Mustafa Sandal'dan şarkı beklediğini söyledi. Güneş, "2002 Dünya Kupası zamanında Tarkan’ın, ‘Bir oluruz yolunda’ şarkısı Milli Takım’la özdeşleşmişti. Mustafa Sandal’ın da, ‘Pazara kadar değil mezara kadar’ şarkısı vardı. O da tuttu." ifadelerini kullandı.

Güneş'in çağrısına Mustafa Sandal'dan yanıt geldi. Instagram hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Hocama ve Milli Takıma, 'Pazara Kadar' şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonası'nda. Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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