Mustafa Sandal ile Simge tatile mi çıktı?

Geçtiğimiz yaz iki çocuğunun annesi Emina Jahociv'le 10 yıldır süren evliliğini bitiren Mustafa Sandal'ın şarkıcı Simge ile aşk yaşadığı iddia edildi. Sandal ile Simge'nin Göcek'ten eş zamanlı paylaştığı fotoğraflar tatile beraber çıktıkları iddialarını güçlendirdi