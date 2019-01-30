Mustafa Sarıgül'den DSP mesajı: Birlikte yolumuza devam edeceğiz

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilmeyince partiden istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'ye geçiyor. Sarıgül'ün, seçimlere DSP'den girmesi bekleniyor.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP'ye katılmak için bugün, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşecek.

Görüşme öncesi Twitter'dan mesajını paylaşan Sarıgül, "Genel Başkanımız Bülent Ecevit o gün beni Şişlili yurttaşlarıma emanet etmişti, Şişli'yi de bana... Yıllardır yolumdan hiç dönmedim. Bu gün de Bülent Ecevit'in bize öğrettiği siyaset kültürünü sürdürerek Genel Başkan Önder Aksakal'la birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi.

— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) January 30, 2019

GÖRÜŞME BUGÜN

Sarıgül ile Aksakal'ın bugün saat 12.00'de DSP Genel Merkezi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.