Mustafa Sarıgül Habertürk'te soruları yanıtlıyor

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlıyor.

Sarıgül'ün açıklamalarından satırbaşları:

Siyaset adamlarının herşeyine bakılır. Siyasi yaşam da bir günlük olay değil. Sürekli koşmanız, yurtdaşlarla beraber olmanız lazım. Yaptığınıza inanmanız, inandığınızı yapmanız lazım. Şişli'de bir tek gün durmadık. Süreklilik gerektiren bir şey çünkü. Bu bir yaşam biçimi. İşadamı olarak başlasanız, bir sanayi tesisi için mücadele verirsiniz. Sizin yaşamınız böyle gelmiş. Siyasetin her kademesinde görev yapmışsınız. Hayat felsefeniz böyle olmuş. Bu çalışmaların dışında inanın ki mutlu olmam.

"BU OY SOSYAL DEMOKRASİ TARİHİNİN EN BÜYÜK ORANIDIR"

İstanbul Büyükşehir adaylığında yüzde 41 oy aldım. Hiçbir ittifak yoktu. Bu oy sosyal demokrasi tarihinin en büyük oyudur. Ben İstanbullu vatandaşlarıma kocaman teşekkür ediyorum. Parti gözetmeksizin bana oy verdiler.

"BU KENTİ EMANET EDİYORSUNUZ SONRA 5 YIL ARAMIYORSUNUZ"

CHP'den adaylık bekledim. 5 sene önce bana teklif ettiler. Akademisyen dostlarımız devreye girdi. İstanbul'un dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. Böylesine önemli kenti Sarıgül'e emanet ediyosunuz, 5 sene sonra ne arıyorsunuz, ne soruyorsunuz.

"BEN KADIKÖY, BEŞİKTAŞ, BAKIRKÖY'DE MUVAFFAK OLAMAM"

Belediye seçiminde insanlar şahıslar, isimlere ve projelere bakıyor. Şehri ne kadar geliştirip, güçlendirecek ona bakıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum, kendisine saygım sonsuzdur. Ben koltuk aramıyorum. Mustafa Sarıgül'ün koltuğa ihtiyacı yok. Projelerle birlikte bulunduğu kenti şahlandırmaya ihtiyacı var. Bana Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy Belediye Başkanlığını da önerseniz ben oralarda muvaffak olamam. Ben Şişli'nin taşını, toprağını biliyorum. Hangi mahallede hangi projenin üretileceğini biliyorum.

"BENİM ANA GÖREVİM ŞİŞLİ'DE ÇOK ÇOK İYİ BİR ÇALIŞMA YAPMAK"

Bana bu teklif dostlarımla geldi, Eyüp'te verimli olamayacağımı söyledim. O koltuklara ben çok erken yaşta oturdum. Türkiye'nin en genç milletvekili oldum. DSP'nin kurumsal kimliği var genel başkanımız sayın Önder Aksakal ile çok çok iyi temaslarım var. Benim görevim sayın Aksakal'a yardımcı olmak. Ana görevim Şişli'de çok iyi projeler yaparak, çalışma arkadaşlarımla kararlı, verimli uyumlu bir çalışma yapmak. Biz Şişli'yi çok büyük farkla alacağız ve Şişli'yi çok iyi bir noktaya taşıyacağız, katma değerini yükselteceğiz.