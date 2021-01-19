Mustafa Tokgöz: Bu maçı alacağımızı biliyorduk

Ligin 20'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından konulan Hes Kablo Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Gaziantep FK maçı hocamızın ilk maçıydı. Oyuncularla çok kısa çalışma zamanı buldu ama oyuncularımız hocamızı daha iyi anladılar. Sahaya isteklerini daha iyi yansıttılar. Biz bu maçı alacağımızı biliyorduk. İnanmıştık ve iyi hazırlanmıştık. Soyunma odası sana skoru da söyler maçı da söyler. Bugün bizim soyunma odamız maçı alacağımızı söylüyordu. Kulağımıza fısıldamıştı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Fenerbahçe maçı için soru üzerine Mustafa Tokgöz, "Biz her maç için ayrı hazırlanıyoruz. Her maçın heyecanı da, hikayesi de farklı. İnşallah Fenerbahçe maçına da çok güçlü bir Kayserispor olarak çıkacağız" dedi.