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Sadece evimdeki bilgisayarımda kısa süreli görüntü vardır. Bunu da şikâyetçinin kendisi çekmişti. Cep telefonum ve bilgisayarımı inceleme yapılması için kendi rızam ile teslim etmek istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum.”