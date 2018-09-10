Mayıs 2018'de üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Yasemin Adar, 2018 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi oldu. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde yarışan Adar, Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez altın madalya kazanmıştı.

Ödül için kürsüye gelen Adar, "Bu video için çok teşekkür ederim, kendime hakim olamadım. Gerçekten çok duygulandım, herkesten çok özür dilerim. Öncelikle sporcu kimliğim, benimsediğim değerler ve başarılarımla birçok olimpik sporcu ve kurum arasından beni aday gösteren ve beni seçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle düzenleniyor.

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