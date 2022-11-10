'Müstakbel Damat'ın galası gerçekleştirildi

Davette Hande Soral-İsmail Demirci, Zara, Bensu Soral, Bedirhan Soral, Didem Balçın, Murat Akkoyunlu, Murat Şeker, Birol Güven-Burcu Güven, Aytaç Uşun ve eşi Şirin Kılavuz Uşun, Müfit Can Saçıntı, Hakan Bilgin, Meral Çetinkaya, Süleyman Orakçıoğlu, Alper Rende, Atakan Özyurt ile eşi Selen Özyurt, Pervin Ersoy, Gamze Cizreli gibi isimler yer aldı.

Ayrık, yapımcı ve oyuncu kimliğinin yanı sıra yönetmenliğini de yaptığı film için, "Bu kadro insanı yönetmen yapar. Böyle ustalarla aynı projede olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

"ÜÇ YILDIR BUGÜNÜ BEKLİYORUZ"

Pandemi döneminden dolayı üç yıl bekleyen filmin oyuncularından Hande Soral ise, "Üç yıldır bugünü bekliyoruz. Umuyorum ki; gerçek bir aile komedisi izlemek isteyen seyirciler sinema salonları doldurur" ifadelerini kullandı.

"HAYAT GİBİ BİR FİLM OLDU"

Erdal Özyağcılar, "Film gibi hayat' derler ya; bizim ki 'Hayat gibi bir film' oldu. Doğumlar, düğünler, kayıplar... Bu süreç içerisinde her şeyi yaşadık. Kısmet bugüneymiş" şeklinde konuştu.

"BELKİ İKİNCİ FİLME ÇOCUK BİZDEN GELİR"

Geçtiğimiz ay basın toplantısında, "İkinci filme ikinci çocuk olabilir" diyen Hande Soral, "Eşimle vermemiz gereken bir karar bu, tek başıma veremem tabii" açıklamasını yapınca, Özyağcılar da eşi Güzin Özyağcılar'a seslendi. Özyağcılar, "Belki ikinci filme çocuk haberi bizden gelir" diyerek, herkesi kahkahaya boğdu.