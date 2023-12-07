Müstehcen görüntü paylaşan kadına gözaltı
Sosyal medyada müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddia edilen kadın gözaltına alındı
Giriş: 07.12.2023 - 21:10 Güncelleme: 07.12.2023 - 21:11
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gizem B. isimli kadının bir sosyal medya platformundan müstehcen içerikli videolar paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüphelinin adresini belirleyen ekipler Gizem B.yi gözaltına aldı.
Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan Gizem B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.