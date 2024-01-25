Müstehcen yayın yapınca gözaltına alındı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı belirlenen E.N.S. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Kocaeli Asayiş Daire Başkanlığı ekipleri E.N.S.´nin sosyal medya platformu İnstagram üzerinden müstehcen yayınlar yaptığını tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında E.N.S., Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. E.N.S. işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.