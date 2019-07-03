Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknolojiMüşteri hizmetlerinde sosyal medya etkisi

Dijital doğanlar, müşteri hizmetlerinde rekabetin boyutunu da değiştiriyor

HABERTURK.COM

Dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısı 3 milyara ulaşırken, dijital DNA’yla doğan Y ve Z kuşaklarının yanı sıra, bu yeni çağa adapte olmaya çalışan önceki nesillerin de müşteri hizmetlerinden beklentileri değişti. Atos Müşteri Hizmetleri CEO’su Okan Gözütok, şirketlerin sadece bir ihtiyaca veya bir soruna yanıt vermesinin artık yeterli olmadığına, dijital müşteri deneyimine odaklanarak kişiye özel çözümler de sunması gerektiğine dikkat çekiyor.

müşteri ilişkileri

Giderek dijitalleşen dünyada artık nüfus açısından en büyük ülkeye sosyal medya gözüyle bakılıyor. Yapılan son çalışmalara göre sadece 2019 yılında 150 milyon kişinin daha vatandaşı olacağı sosyal medya ülkesinin toplam nüfusunun 2,7 milyarı bulması bekleniyor.

Bu nüfus artışında, dijital doğan Y ve Z kuşaklarının yanı sıra, dijital dünyanın gelişimine tanık olup bu yükselen dalganın üstünde yer almak isteyen nesillerin sosyal medyaya katılması da etkili oluyor.

Kullanıcı etkileşimiyle şekillenen bu yoğun dijital süreç sadece sosyal hayatı değil, kurumların yapısını, stratejilerini, müşteriyi ve her şeyden öte müşteri deneyimini baştan sona değiştiriyor.

SOSYAL MEDYA İLE KATLANARAK ARTAN “KULAKTAN KULAĞA PAZARLAMA”

Dijitalleşmeyle birlikte iyiden iyiye gündelik hayata giren “kulaktan kulağa pazarlama” (word of mouth) satın alma kararları üzerindeki etkisini her geçen gün artırırken, bu pazarlama yönteminin en önemli mecralarından biri ise sosyal medya kanalları oluyor. Dolayısıyla, her bilgiyi sosyal medyadan almak isteyen bir kuşağa müşteri odaklı hizmet vermenin de kuralları değişiyor.

2018’de yapılan bir araştırmaya göre bir markaya Twitter üzerinden şikayette bulunan kullanıcıların yüzde 78’i ortalama en fazla 1 saat içerisinde şikayetine yanıt bekliyor. Amerikalıların yarısından fazlası (yüzde 59) sosyal medyanın müşteri hizmetleri desteğini kolaylaştırdığına inanıyor. Bir ürünü satın alan tüketicilerin yüzde 80’i, tanıdıkları birinin çoğunlukla sosyal medyada yaptığı öneri üzerine bu ürünü tercih ediyor.

Bu yaklaşım sadece ürün değil, hizmet odaklı çalışan işletmeler için de geçerli. Örneğin, müşteri hizmetleri sektörünün en önemli bileşenlerinden biri olan çağrı merkezlerinde dijitalleşme tüm hızıyla sürüyor. Çağrı Merkezleri Derneğinin 2018 Türkiye Çağrı Merkezi Pazar Araştırması’na göre büyüklüğü 6,2 milyar TL’ye ulaşan bu pazarda artık telefon ve SMS gibi geleneksel kanalların yanı sıra dijital kanallar da yoğun şekilde kullanılıyor. Bu da müşteri yönetimini giderek daha kritik hale getiriyor.

“SADAKATİ DÜŞÜK YENİ NESİLDE MARKA BAĞLILIĞI YARATMAK İÇİN BİR FIRSAT”

“Şirketlerin artık müşterilerine hizmet verirken dijital dünyayı odağının baş köşesine koyması gerektiği bir dönem yaşıyoruz. Dijital müşteriyi hedefleyen stratejilerle ölçülebilirlik, hızla pazarlama operasyonuna dönüştürülebilme, maliyetleri süratle düşürme gibi avantajlar elde ediliyor,” diyen Atos Müşteri Hizmetleri A.Ş. CEO’su Okan Gözütok’a göre, şirketlerin yeni dönemde sadece bir ihtiyaca veya bir soruna yanıt vermesi, dijital dünyada rekabet edebilmek açısından yeterli değil. Aynı zamanda kişiye özel müşteri hizmeti çözümleri sunabilmek ve etkileşim sağlamak da gerekiyor. Bu açıdan her ne kadar sosyal medya birçok şirketin gözünü korkutan bir risk olarak görünse de profesyonelce yönetildiğinde, rekabette markayı veya şirketi öne çıkaracak büyük bir fırsat da barındırıyor.

Dijitalin yükselişiyle ve beraberinde omni-channel (çoklu-kanal) pazarlamanın şirketlerce daha da fazla benimsenmesiyle, müşteri hizmetleri sektöründe dijital ve fizikselin birlikte yürüdüğü entegre bir strateji kurgulamanın kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Gözütok, bu stratejinin yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinin etkin şekilde kullanıldığı sistemlerle desteklenmesinin önemini vurguluyor.

“Sosyal dinleme”, bu yolla elde edilen ham verilerin büyük veri teknolojileri sayesinde içgörülere dönüştürülmesi ve yapay zekanın da katkısıyla isabetli öngörülerde bulunulması gibi yöntemlerin önemini vurgulayan Gözütok, böylece hem pazarlama operasyonlarının geliştirilmesinin hem de bağlılık duygusu zayıf yeni nesil tüketicilerde dijital ortamda marka sadakati yaratılmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Okan Gözütok şunları ekliyor: “Atos olarak 1997’den bu yana pek çok farklı teknoloji çözümümüzün yanı sıra çağrı merkezi çözümlerimizle de müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bu alandaki hizmetlerimizle farklı sektörlere rekabet gücü kazandırırken, teknolojik yatırımlara yön veren bir marka olarak da işletmelere katma değer sağlıyoruz. Mükemmel müşteri deneyimi konusunda başarıya odaklı bir şirket olarak, dış hizmet verdiğimiz kurumlara yıllardır, dijital müşteri odaklı stratejiler geliştiriyoruz. Sosyal medyanın CRM içerisindeki ağırlığının artmasıyla, Atos’un dijital dönüşüm, yapay zeka ve büyük veri konularındaki tartışılmaz global yeteneklerinden de yararlanarak, dijital müşteriyi hedefleyen şirketlerde önemli pozitif sonuçlar elde ettik. Bunu da düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Performans ve Müşteri Memnuniyet ölçüm sonuçlarında görüyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Huawei P30 satışları 85 günde 10 milyonu geçti
TEKNOLOJİYenisi 10 milyonu, toplamı 100 milyonu geçti
YouTube hesabı nasıl açılır? YouTube hesap açma 2019! YouTube kaydol
TEKNOLOJİYouTube hesap açma 2019! YouTube kaydol
Bilinmeyen bir ağ hatası oluştu ne demek? Bilinmeyen bir ağ hatası oluştu sorunu nasıl çözülür?
TEKNOLOJİBilinmeyen bir ağ hatası oluştu ne demek?
Vestel Venus V7 satışa çıktı, işte özellikleri ve fiyatı
TEKNOLOJİArka kamerasına yapay zeka ekledi
Türkler senede 4138 GB mobil internet alabiliyor
TEKNOLOJİSenede 4138 GB internet
Sony Walkman 40 yaşında!
TEKNOLOJİ40'ını devirdi bakın neler değişti!
Apple'da kazan kaynıyor: Tim Cook - Jony Ive çatlağı!
TEKNOLOJİApple’da ‘tasarım’ çatlağı!
Samsung Galaxy Note 10 tanıtım tarihi açıklandı
TEKNOLOJİSon bombası 7 Ağustos’ta çıkıyor!
Bu sahte oyunlar zararlı yazılım bulaştırıyor!
TEKNOLOJİMinecraft, GTA 5 ve Sims 4 oynayanlar dikkat!
Girişim hızlandırma programı PİLOT’un yeni dönem girişimleri belli oldu
TEKNOLOJİPİLOT’un yeni dönem girişimleri belli oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X