Müşterilerden altın toplayan kuyumcu kaçtı 0:00 / 0:00

DHA

Bornova ilçesi Çamdibi semti Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten V.Ş., iddiaya göre, tanıdık müşterilerinden yüksek kar vaadiyle altın toplayıp, ortadan kayboldu. V.Ş.'ye 2 gündür ulaşamayan 10 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu.

Şu ana kadar şikayetçi olanların yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldıkları belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.