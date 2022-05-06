Müşterilerine 'Ekolojik Durumu' gösterecek

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Garanti BBVA, mobil uygulamasında yer alan “Durumum” alanında müşterilerinin karbon ayak izlerini görmelerini sağlayan Ekolojik sayfasını devreye aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, doğalgaz, elektrik, su faturaları ve akaryakıt harcamaları üzerinden müşterilerinin çevresel etkisini hesaplayan Garanti BBVA, bu harcamalardan kaynaklı ortaya çıkan karbon emisyonlarını ağaç ve su cinsinden de gösteriyor.

Banka, müşterilerinin karbon emisyonlarını farklı parametreler cinsinden göstererek bu konuda farkındalık kazanmalarını amaçlıyor ve sunduğu önerilerle çevresel etkilerini azaltmalarına destek oluyor. Garanti BBVA, dijital ekstre tercihi, şubeye gitmeden mobilden müşteri olma gibi sürdürülebilir adımlar atan müşterileri için de ecoDrone ile ulaşması zor alanlara tohum topu bırakarak Türkiye’nin iklim kriziyle mücadelesine katkıda bulunuyor.

Garanti BBVA Mobil’de yer alan Ekolojik alanının, harcamalar sonucu ortaya çıkan karbon ayak izinin sıfırlanabilmesi için ne kadar ağaca ihtiyaç duyulduğu ve bu harcamamaların aynı zamanda kaç metreküp suya denk geldiğinin de gösterimini yaptığı da verilen bilgiler arasında.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Mobil uygulamamızdaki “Ekolojik Durumum” alanında faturalar ve akaryakıt harcamaları üzerinden karbon ayak izi hesaplaması yaparak, müşterilerimizi doğaya yapmış oldukları etki hakkında bilgilendiriyoruz" dedi.