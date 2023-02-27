Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da müşterinin bıçakladığı eğlence merkezi müdürü hayatını kaybetti - Güncel haberler
ABONE OL

Müşterinin bıçakladığı eğlence merkezi müdürü kurtarılamadı

Antalya'da eğlence merkezinde müdürlük yapan Mehmet Şahin, kadın müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle dışarıya çıkardığı müşterisi G.K. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Şahin, tedavi altına alındığı hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da müşterinin bıçakladığı eğlence merkezi müdürü hayatını kaybetti - Güncel haberler
DHA

Antalya'da, müşterisi tarafından bıçaklanan eğlence merkezi müdürü Mehmet Şahin (48) yaşamını yitirdi.

Olay, 21 Şubat'ta Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. Mehmet Şahin, iddiaya göre, iş yeri içinde bulunan kadın müşterileri rahatsız eden G.K.'yi (40) uyarıp, mekanı terk etmesini söyledi.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

G.K.'nin Şahin'in uyarılarını dikkate almaması üzerine iş yerinde çalışan garsonlar müdahale etti. G.K.'yi darp etmek isteyen garsonların elinden alan Mehmet Şahin, iş yeri dışına kadar eşlik edip, gitmesini istedi. Şahin iş yerine girmek için sırtını döndüğü sırada, cebinde bulunan bıçağı çıkartan G.K. tarafından sırtından bıçaklandı.

AMELİYATTAN 6 GÜN SONRA ÖLDÜ

Yere yığılan Şahin, çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. Burada ameliyata alınan Şahin, 6'ncı günün sonunda hayatını kaybetti. Şahin'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

Olay sonrası jandarma tarafından yakalanan G.K. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA SON DURUM 2023 | Vergi affı çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Borç yapılandırma ne zaman çıkacak?
GÜNDEM Vergi affı borç yapılandırma son durum!
SON DAKİKA DEPREMLER: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem - En son nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu?
GÜNDEM Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
CHP'den depremzedeler için kanun teklifi
GÜNDEM CHP'den depremzedeler için kanun teklifi
Malatya'da esnaf normalleşmek adına kepenk açmaya başladı - Güncel haberler
GÜNDEM Malatya'da esnaf kepenk açmaya başladı
Son dakika: YSK heyeti deprem bölgesinde incelemeler yapacak
GÜNDEM YSK heyeti deprem bölgesinde
Son dakika: Antakya'da depremin yarattığı hasar havadan görüntülendi
GÜNDEM Tarihi Antakya'da son durum!
ODTÜ deprem sonrası tsunami ön raporunu açıkladı! - Haberler
GÜNDEM ODTÜ deprem sonrası tsunami ön raporunu açıkladı!
İSTANBUL DEPREMİ ne zaman bekleniyor? Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı: İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı yüzde 64!
GÜNDEM "İstanbul'da 2030'a kadar yüzde 7 büyüklüğünde deprem ...
Son dakika: Hatay'da kıyafetler yol kenarına atıldı, depremzedeler böyle aradı
GÜNDEM Hatay'da kıyafetler yol kenarına atıldı, ...
İzmir depremi ne zaman bekleniyor? Naci Görür İzmir'i uyardı! "Bugün olmazsa yarın deprem yaratacak" İzmir depremi ne zaman olacak ve kaç şiddetinde olacak?
GÜNDEM Naci Görür İzmir'i uyardı: Deprem bekleniyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.