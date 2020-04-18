Mut'ta sokak hayvanları unutulmadı - MERSİN

Mut Kaymakamlığı "Vefa Sosyal Detek Grubu" ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ilçede, hayvan severlerin yerine sokak hayvanlarıyla ilgilendi.Ekipler, sokaklara mama, yem ve su bıraktı.İlçe Kaymakamı Muammer Köken, sokak hayvanları için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
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