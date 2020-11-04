Mut'ta telefon dolandırıcılığını banka görevlisine engelledi - MERSİN

AA

İsmi açıklanmayan bir vatandaşı, telefonla arayan ve banka hesabının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyen kişiler, soruşturma için kendilerine 30 bin lira yatırmasını istedi.Bankaya gelen vatandaşın telaşlı halinden şüphelenen banka görevlisi Hasret Semercioğlu, onu ikna ederek para yatırmasını engelledi.Mut Kaymakamı Muammer Köken de vatandaşı dolandırmaktan kurtaran Semercioğlu'na bankaya giderek teşekkür belgesi verdi.Köken, Semercioğlu'nu tebrik ederek, vatandaşların telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmalarını istedi.