Mut'ta üzüm hasadı - MERSİN

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Üreticiler ayrıca üretilen üzümü pekmez ve pestil olarak da değerlendiriyor.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye has "pat karası" cinsi üzümün şırası, aroması, rengi ve raf ömrünün uzun olduğunu belirterek, "Üretilen üzümlerin yüzde 80'i iç piyasada değerlendirilmekte. Geriye kalan yüzde 20 ise üreticilerimiz tarafından pekmez ve pestil olarak değerlendirilmektedir." diye konuştu.