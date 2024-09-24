Mut Zeytin Festivali'nde geri sayım

Mersin'in ilk Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde geri sayım
Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 27-29 Eylül'de gerçekleştirecek. Festival tanıtım toplantısında konuşan Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, festivalin "Sağlık Zeytinden, Zeytin Mut'tan" sloganıyla yapılacağını söyledi
Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, bir restoranda düzenlenen toplantıda, festivalin "Sağlık Zeytinden, Zeytin Mut'tan" sloganıyla yapılacağını söyledi.
Etkinlikte çeşitli yarışmalar ile konser ve gösterilerin gerçekleştirileceğini dile getiren Orhan, "İlçe ekonomimizin yüzde 9'unu tarım sektörü karşılıyor. Dolayısıyla tarım sektöründe alın teri döken, emek veren üreticilerimizin kazançlarının son derece kutsal olduğuna inanıyorum" dedi.
Orhan, 27-29 Eylül'de yapılacak festivale herkesi davet ettiklerini belirtti.