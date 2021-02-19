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Mutant virüse karşı "süper donör"lere plazma bağışı çağrısında bulunuldu

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde immün plazma naklinin ilk uygulandığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, mutant virüse karşı, Kovid-19'a yakalanıp aşılanan kişilerden alınacak antikorların daha faydalı olacağını belirtti.

Mutant virüse karşı
AA

Erkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedavisinde immün plazma naklinin, iyileşen hastanın plazmasındaki antikorların başka hastaya verilmesi ve bunların virüsü etkisizleştirmesi esasına dayandığını dile getirdi.

Dünyada, Çin'den sonra immün plazma nakli gerçekleştiren ilk merkezlerden olduklarını anımsatan Erkurt, erken dönemde hastaya verilen yüksek antikorlu immün plazmanın ölümleri azalttığını belirtti.

Erkurt, mutasyona uğrayan virüsün hızlı bulaştığına ve çok fazla kişide görülme riski bulunduğuna işaret etti.

Temeli Kovid-19 olan mutant virüse karşı immün plazmaların etki göstereceğini vurgulayan Prof. Dr. Erkurt, "Virüse karşı oluşan antikorların hastaya verilmesi tedaviye fayda sağlayacaktır. Tabii ki immün plazma 100 yıllık bir tedavi. Mutant virüsten iyileşen kişilerin yapacağı immün plazma bağışları da bu hastalara verilebilir." diye konuştu.

Merkezin topladığı immün plazmaları, Malatya başta olmak üzere çeşitli kentlerdeki bin hastaya gönderdiğini kaydeden Erkurt, şöyle konuştu:

"Mutant virüsün yayılması durumunda, bu hastalıktan iyileşen kişilerden plazma toplayıp bu hastalığın tedavisinde kullanabiliriz. Daha önce normal koronavirüsle ilgili plazma tedavisi başlattık ve devam ediyoruz. Özellikle erken dönemde ve yüksek antikorlu plazmaların mortaliteyi, yani ölüm oranını azalttığını klinik çalışmalar sonunda gördük. Bu etkili, virüsü öldüren bir tedavi."

- "En şanslılar aslında enfeksiyonu geçirip sonra aşılananlar"

Bilim dünyasınca, mutant virüse karşı vücuttaki antikor seviyesinin normal Kovid-19'a göre 10 kat fazla olması gerektiğinin paylaşıldığını aktaran Prof. Dr. Erkurt, şöyle devam etti:

"En şanslılar aslında enfeksiyonu geçirip sonra aşılananlar. Çünkü enfeksiyonu geçirip aşılananlardaki antikor miktarı 50 ila bin kat arttığı için onlar 'süper donör' oluyor. Hem kendilerini mutant virüse karşı fazlasıyla koruyacak antikora sahipler hem de plazma bağışlarlarsa plazmalarındaki yüksek antikorlar hastalarımıza daha faydalı olacaktır. Süper donörler bağışta bulunursa toplayacağımız plazmalarda da yüksek antikor olacağı için hastalarda bunu kullanabiliriz."

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