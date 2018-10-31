Kamu ile iş yapan müteahhitlerin ekonomik güçlükleri gerekçe göstererek sözleşmelerin fesih edilmesi yönündeki taleplerine ilişkin düzenleme yapıldı.

MALİ ACZ GEREKÇE GÖSTERİLEBİLECEK

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde yüklenici mali acz içinde bulunduğu gerekçesiyle sözleşmeyi fesih edebilecek.

Bu durumda kesin ve ek teminatlar gelir kaydedilerek, sözleşme fesih edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilecek. Nakdi gerçekleşme seviyesi ilk hak edişten yüzde 50’ye kadar olan işlerde yüzde 95 oranında ödenerek yüzde 5’i kesilecek.

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