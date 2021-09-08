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Mütercim tercümanlık bölümünü bitiren kas hastası Furkan, hayallerine kavuştu

İzmir'de, ağır kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 22 yaşındaki Furkan Murat Aktaş, hayali olan Ege Üniversitesi (EÜ) İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mütercim tercümanlık bölümünü bitiren kas hastası Furkan, hayallerine kavuştu
AA

Kocaeli'de dünyaya gelen Aktaş'a yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 7 yaşında DMD teşhisi konuldu. Yaşamını 2 yıl sonra tekerlekli sandalyede sürdürmeye başlayan Aktaş okuma azmiyle herkesi şaşırttı.

Anne ve babasının desteğiyle ilk, orta ve liseyi bitiren DMD hastası genç, 4 yıl önce girdiği üniversite sınavında hayalindeki okul olan EÜ İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünü kazandı.

Fedakar anne ve baba, oğulları için İzmir'e yerleşti, yaşamını boğazından rahat nefes alması için açılan trakeostomiyle yatağa bağlı sürdüren oğullarını okula götürerek onunla derse girdi.

Okuma azmiyle herkese örnek olan Aktaş, EÜ Kampüs Alanı'nda düzenlenen mezuniyet törenine tekerlekli sandalyesiyle geldi. Yıllardır hayalini kurduğu diplomasına kavuşan, cübbe giyerek arkadaşlarıyla kep atan Aktaş'ı mutlu gününde ailesi yine yalnız bırakmadı.

- "Bundan sonraki hedefim mesleğimi yapmak"

Furkan Murat Aktaş, AA muhabirine, diplomasına kavuştuğu için hayatının en mutlu gününü yaşadığını söyledi.

Eğitim sürecinde zaman zaman zorlandığını belirten Aktaş, "Diplomamı alırken çok heyecanlandım. Benim ailemle bir hayalim vardı, Allah'a şükürler olsun onu gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefim mesleğimi yapmak. Şartlar uygun olursa daha da ilerlemek istiyorum. Bana bu süreçte destek veren başta ailem olmak üzere öğretim görevlileri ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Aktaş, Kovid-19 sürecinde derslerini evden takip ettiğini ve İngilizce çeviriler yaptığını anlattı.

Anne Rabia Aktaş da oğlunun çok özel bir çocuk olduğunu, hiçbir zaman kendisini üzmediğini ifade etti.

Oğlunu cübbe içinde görünce gözyaşlarına hakim olamadığını anlatan anne Aktaş, "O kadar çok mutluyum ki anlatamam. Ben bir aydır bu günü ve saati bekliyordum. Oğlumu böyle gördüğüm için çok mutluyum." diye konuştu.

- "Okuması için evimi sattım"

Baba Yaşar Aktaş da oğlunu okutmak için hep mücadele verdiğini dile getirirken, "Onun okuması için evimi sattım. Bir emekli maaşıyla İzmir'e yerleştim. Sırf onun gönlü olsun diye. Burada çok mutlu oldu. Sağ olsun hocalarımız bize antibiyotik gibi destek ve moral verdi. Oğlum bugün bana tarif edilmez bir mutluluk yaşattı." dedi.

Aktaş'ın okul arkadaşı Utku Turgut ise okuldan mezun olduğu için çok mutlu olduğunu aktardı.

Furkan'ın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen dersleri yakından takip ettiğini belirten Turgut, "Ailesiyle derse geliyordu. Dersin ortasında rahatsızlansa bile hemen geliyordu. Kendisi en yakın arkadaşlarımdan birisi. Bize örnek oldu. Furkan zor durumda bile olsa mezun olmayı başardı. Hepimize örnek oldu." diye konuştu.

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