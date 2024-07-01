'Mutfak enflasyonu' durma noktasında

Türk-İş, Haziran 2024 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, haziranda 18 bin 979 TL olarak hesaplandı.

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 61 bin 820 TL'ye ulaştı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 24 bin 614 TL'ye yükseldi.